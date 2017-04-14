Сегодня в Минске торжественно открылась выставка "ТИБО-2017"

18 Апреля 2017 19:00

Приветствие Президента Беларуси гостям и участникам международного форума зачитал первый вице-премьер. Василий Матюшевский также напомнил, что сейчас в мире много говорится о новой экономике, а на выставке можно увидеть самые перспективные ее направления. В этом году в форуме принимают участие более ста компаний и организаций из 17 стран.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Беларуси: "Мероприятие в последние годы очень масштабное. Безусловно, площадка ТИБО в Беларуси пользуется заслуженным авторитетом и у соответствующих компаний, и у наших коллег по ЕАЭС. Традиционно Беларусь открыта для диалога. Эта экономика будет определять развитие цивилизации в ближайшее время. И для нас важно, что мы находимся в авангарде этого процесса".

Форум ТИБО - одна из крупнейших выставок в странах СНГ и Балтии, она проводится с 1994 года. Познакомиться с телекоммуникациями, информационными и банковскими технологиями можно по пятницу включительно.