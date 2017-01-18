Сегодня в Беларуси снижается размер ставки рефинансирования до 17% годовых

18 Января 2017 07:04

Это решение Нацбанка сделает кредиты для населения и предприятий дешевле.

Если проследить динамику индикатора, то за четыре года наблюдался и пиковый рост, как в марте 2013-го - 28,5%. После - падение до 20-ти - в августе 14-го. И затем вновь увеличение до 25% в 2015-м. В прошлом году ставка снижалась четыре раза. Последний раз - в августе. И сейчас она составляет 17% годовых.

Этот шаг регулятора вызван стабильной ситуацией на депозитном и валютном рынке, а также низкой инфляцией в Беларуси - на конец прошлого года 11,5%. Причем в этом году есть все предпосылки выхода этого показателя на однозначную цифру.