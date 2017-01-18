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Сегодня в Беларуси снижается размер ставки рефинансирования до 17% годовых
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18 Января 2017 07:04

Сегодня в Беларуси снижается размер ставки рефинансирования до 17% годовых

Это решение Нацбанка  сделает кредиты для населения и предприятий  дешевле.

Если проследить динамику индикатора, то за четыре  года наблюдался и пиковый рост, как в марте 2013-го - 28,5%.  После - падение до 20-ти - в августе 14-го.  И затем вновь увеличение до 25% в 2015-м.  В прошлом году ставка снижалась четыре раза. Последний раз - в августе. И сейчас она составляет 17% годовых.

Этот шаг регулятора вызван стабильной ситуацией на депозитном и валютном рынке, а также низкой инфляцией в Беларуси - на конец прошлого года 11,5%. Причем в этом году есть все предпосылки выхода этого показателя на однозначную цифру.

 

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