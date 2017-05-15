Экономика
15 Мая 2017 12:12
Сегодня в Беларуси последний день уплаты подоходного налога физлицами за 2016 год
Ее можно произвести наличными в отделениях банка и почтовой связи, в том числе в налоговом органе, а также безналичным путем. В случае неоплаты за каждый календарный день просрочки начисляются пени.
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