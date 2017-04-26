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Начинается официальный визит Андрея Кобякова в Словацкую Республику
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27 Апреля 2017 12:00

Начинается официальный визит Андрея Кобякова в Словацкую Республику

Cегодня начинается официальный визит Премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в Словацкую Республику. В течение двух дней руководитель белорусского правительства проведет переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо, примет участие в открытии Белорусско-словацкого делового форума в Братиславе, встретится с представителями крупных словацких компаний, а также посетит атомную электростанцию Моховце. Нужно отметить, что в прошлом году взаимный товарооборот Беларуси и Словакии составил более 160 млн долларов. В списке внешнеторговых партнеров Беларуси по итогам прошлого года республика заняла 24-е место.

Сегодня в Беларуси действует 12 совместных и 7 иностранных предприятий с участием словацкого капитала. По итогам прошлого года словацкие инвестиции в экономику Беларуси составили примерно один миллион долларов.

  

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