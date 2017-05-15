Сегодня истекает срок уплаты подоходного налога за прошлый год

15 Мая 2017 19:11

Сегодня в Беларуси истекает срок уплаты подоходного налога за прошлый год, напомнили в профильном министерстве. Cбор начисляется на основании налоговых деклараций. Граждане подавали документы до 1 марта. Напомним, заплатить подоходный должны те, кто в течение года продал несколько машин, а в течение пяти лет - две или более квартиры, дома или земельные участки. Облагаются налогом также доходы из-за рубежа и крупные денежные подарки. Большинство белорусов заплатили налог своевременно. Те же, кто не успел посетить отделения банка или почтовой связи, могут рассчитаться дистанционно. До конца суток без штрафа платежи принимают в Интернете.

Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Оплатить может в том числе тот, кто подключен к личному кабинету налоговых органов. Это можно зайти через личный кабинет. Но тем не менее оплачивать будут только те, кто подключен к интернет-банкингу либо мобильному банкингу. Соответственно выбирается вид платежа. Проблем здесь, я думаю, не должно возникнуть. И, конечно, через отделения связи, банки. Это уже в том числе наличными денежными средствами. Законодательством предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату сбора. За каждый день просрочки начисляется пеня. А за несвоевременную уплату предусмотрена административная ответственность".

В следующем году кампания по декларированию пройдет в новом формате. Гражданам предоставят возможность подавать декларации в электронном виде. Для этого в любой налоговой инспекции нужно будет получить индивидуальные логин и пароль.