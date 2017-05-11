Сегодня делегацию Ростовской области принимали в Доме правительства

11 Мая 2017 19:01

Речь шла о торговле и кооперации производств. Как отметил белорусский премьер, Гомсельмашу и Россельмашу пора перейти от соревнования к сотрудничеству. Конкурировать разумно. Ведь выигрывать должен потребитель. Беларусь заинтересована и в возобновлении совместного производства энергонасыщенных тракторов в Батайске. Также готова поучаствовать в инфраструктурных проектах в Ростове. Это проектирование, строительство дорог и возведение жилья.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу мы знаем, что вы активно занимаетесь подготовкой своего города, готовите инфраструктуру. И, конечно, мы проявляем большой интерес к возможности поставки вам нашей продукции, связанной с автомобильным транспортом. Мы знаем, что у вас есть интерес к продукции на газомоторном топливе. Мы готовы эту технику поставлять".

Перспективно и сотрудничество в сфере АПК. Беларусь будет делиться опытом выращивания сельхозкультур. А также закупать товары критического импорта из России, например, подсолнечное масло.