Сделать производство современным и сохранить работников. Опыт Ивацевичдрева

1 Апреля 2017 21:06

Как сделать производство современным, но при этом не оставить работников на улице? На предприятии "Ивацевичдрев" эту проблему успешно решили. После модернизации старую линию древесно-стружечных плит закрыли, а сотни работников перешли на новую площадку. При этом работе на автоматизированных линиях обучились у зарубежных специалистов. Виктория Потоня - о примере грамотной оптимизации.

Ивацевичдрев - крупнейший в стране производитель древесно-стружечных плит. География продаж – полсотни городов Беларуси, Европы и стран СНГ. На двух площадках внедрена система контроля качества и безопасности труда.

Пять лет назад на предприятии прошла глобальная модернизация. По сути, здесь построен новый завод. Выпуск древесно-стружечных плит вырос в три раза. Сегодня цеха загружены полностью, объемы производства – внушительные. Для сравнения: ежегодно здесь выпускают более 3 тысяч железнодорожной продукции.

Но технический прогресс не стал поводом для сокращений. 300 человек со старого цеха перешли на новую площадку. Обучились у немецких специалистов принципам работы с машинами-автоматами. Василий Новик на предприятии 20 лет. Говорит, что современные линии куда удобнее.

Сегодня на предприятии трудятся тысяча человек, как и до модернизации. Современный цех работает в 4 смены, в режиме нон-стоп.

Сегодня старую площадку также перепрофилируют. С июня здесь планируют открыть цех по изготовлению мебели. Первые образцы уже собирают почти 60 работников.

Вопросы кадровой политики и повышения квалификации обсуждались и во время встречи профсоюзного актива предприятия с председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Михаил Орда убежден, что в коллективном договоре любого предприятия должен быть пункт обязательного обучения кадров.

Для сравнения: в Западной Европе охват повышения квалификации работников составляет 80%, в нашей стране пока 25. Вопросы грамотной модернизации и оптимизации кадров профсоюзы намерены также обсудить на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который пройдет в апреле.