Сардиния заинтересована в поставке своих продуктов на белорусский рынок

2 Июня 2017 12:09

Переговоры об особенностях сертификации продуктов прошли сегодня с представителями белорусской Академии наук. В итальянской делегации - бизнесмены из 10 компаний острова. Это производители вина, сыра, масла, сардинского хлеба и, конечно же, знаменитой итальянской пасты. Гости из Сардинии уже посетили магазины крупных торговых сетей и пообщались с потенциальными заказчиками.

Стефано Мамели, генеральный секретарь конфедерации сардинских компаний: "Компании, которые приехали сегодня в Беларусь, - это небольшие компании. Поэтому конкретно их интересует возможность установления торгового обмена. Однако в целом наша миссия не ограничивается договором об экспорте. Мы хотели бы рассмотреть все возможные варианты сотрудничества".

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь НАН Беларуси: "Сардинская кухня очень интересна, там много морепродуктов, много своеобразных продуктов питания, которые продляют жизнь человека. Ведь сардинцы отличаются тем, что они входят в пятерку регионов мира, где большее число долгожителей".

В будущем итальянские предприниматели планируют начать переговоры о создании совместных пищевых предприятий. Эта работа уже началась. Руководство Академии наук с коллегами из университета Кальяри подписали соглашение о сотрудничестве. Ученые двух стран будут работать над созданием технологий в производстве продуктов.