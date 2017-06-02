Экономика
2 Июня 2017 19:12
Сардиния заинтересована в поставках продуктов на белорусский рынок
Сегодня переговоры об особенностях их сертификации прошли с представителями белорусской Академии наук. В итальянской делегации бизнесмены из десяти компаний острова. Это производители вина, сыра, масла, сардинского хлеба и знаменитой итальянской пасты. Гости уже посетили магазины крупных торговых сетей и пообщались с потенциальными заказчиками.
Итальянские предприниматели заинтересованы в будущем создании совместных предприятий, и эта работа уже началась: руководство Академии наук с коллегами из университета Кальяри подписали соглашение о сотрудничестве. Ученые двух стран будут работать над созданием технологий в производстве продуктов.
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