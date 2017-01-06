Экономика
3 Января 2017 21:16
С нового года магазины дьюти-фри начали работать по-новому
По указанию Евросоюза из Акцизного закона Литвы убрали положение о льготах на товары, которые продают в магазинах беспошлинной торговли на автомобильных погранпереходах. Теперь дешевле сигареты и алкоголь нельзя купить не только путешествующим из Литвы, но и из любой другой страны Евросоюза, в том числе Польши. Как изменится ценник на эти товары - узнавала Вероника Бута.
Дьюти-фри хорошо известны тем, кто много путешествует. В первую очередь, благодаря низким ценам. В этих магазинах товар не облагается никакими налогами, не закладывают в стоимость и некоторые местные акцизы, а это существенная экономия. Точнее, была экономией. С 1 января 2017 дьюти-фри работают по-новому.
Директиву приняли еще в 2008 г., но вступил в силу документ с 2017 года. Т.е. подготовиться у бизнеса время было. Изменения в правилах продажи подакцизных товаров коснулись лишь магазинов дьюти-фри в наземных пунктах пропуска - при выезде за пределы ЕС, к примеру, следуя в Беларусь. Преференции на эти товары остались только в аэропортах и морских портах. Без изменений работают и магазины на нашей стороне.
Большую часть прибыли дьюти-фри приносили алкоголь и сигареты. А с 1 января 2017 года акцизные товары в магазинах беспошлинной торговли на въезд в нашу страну будут продаваться только с надбавками, что может сократить спрос на эту продукцию и для некоторых из них даже стать поводом для закрытия. А вот работать или нет в 2017 году каждый магазин дьюти-фри будет решать самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.
Еще раз подчеркнем, нововведения не запрещают магазинам дьюти-фри торговать спиртным и сигаретами, однако ценник на них вырастет.
В Интернете уже подсчитали даже на сколько… Так, в этом году акциз на слабоалкогольные напитки в магазинах дьюти-фри равен почти 33,5 евро за 100 литров, а на крепкие - 84. Т.е., за литр вина или, скажем, пива придется заплатить больше на 33 евроцента, а вот, к примеру, за напитки с градусом покрепче - почти на евро.
Из других популярных товаров (кроме алкоголя и сигарет) без изменений останутся ценники на парфюмерию известных брендов и кондитерские изделия. Впрочем, роста цен в дьюти-фри на въезде в Беларусь заметят не все путешественники. До сих пор стоимость товаров там была гораздо выше, чем на нашей стороне. Поэтому приоритет отдавался белорусским магазинам.
Как такое нововведение отразится на работе дьюти-фри, пока сказать никто не может, даже владельцы магазинов. Некоторые предпринимают попытку компенсировать потери от отмены льгот запуском онлайн-магазинов.
В любом случае на границе напомнили, не важно, где приобретен товар, нормы остаются для всех прежними. И всего один литр, если вы путешествуете раз в неделю или чаще. Подорожание товаров, подчеркнули в Таможенном комитете, не повод упрощать досмотр автомобилей. Проверять по-прежнему будут тщательно.
Дьюти-фри хорошо известны тем, кто много путешествует. В первую очередь, благодаря низким ценам. В этих магазинах товар не облагается никакими налогами, не закладывают в стоимость и некоторые местные акцизы, а это существенная экономия. Точнее, была экономией. С 1 января 2017 дьюти-фри работают по-новому.
Директиву приняли еще в 2008 г., но вступил в силу документ с 2017 года. Т.е. подготовиться у бизнеса время было. Изменения в правилах продажи подакцизных товаров коснулись лишь магазинов дьюти-фри в наземных пунктах пропуска - при выезде за пределы ЕС, к примеру, следуя в Беларусь. Преференции на эти товары остались только в аэропортах и морских портах. Без изменений работают и магазины на нашей стороне.
Большую часть прибыли дьюти-фри приносили алкоголь и сигареты. А с 1 января 2017 года акцизные товары в магазинах беспошлинной торговли на въезд в нашу страну будут продаваться только с надбавками, что может сократить спрос на эту продукцию и для некоторых из них даже стать поводом для закрытия. А вот работать или нет в 2017 году каждый магазин дьюти-фри будет решать самостоятельно, исходя из экономической целесообразности.
Еще раз подчеркнем, нововведения не запрещают магазинам дьюти-фри торговать спиртным и сигаретами, однако ценник на них вырастет.
В Интернете уже подсчитали даже на сколько… Так, в этом году акциз на слабоалкогольные напитки в магазинах дьюти-фри равен почти 33,5 евро за 100 литров, а на крепкие - 84. Т.е., за литр вина или, скажем, пива придется заплатить больше на 33 евроцента, а вот, к примеру, за напитки с градусом покрепче - почти на евро.
Из других популярных товаров (кроме алкоголя и сигарет) без изменений останутся ценники на парфюмерию известных брендов и кондитерские изделия. Впрочем, роста цен в дьюти-фри на въезде в Беларусь заметят не все путешественники. До сих пор стоимость товаров там была гораздо выше, чем на нашей стороне. Поэтому приоритет отдавался белорусским магазинам.
Как такое нововведение отразится на работе дьюти-фри, пока сказать никто не может, даже владельцы магазинов. Некоторые предпринимают попытку компенсировать потери от отмены льгот запуском онлайн-магазинов.
В любом случае на границе напомнили, не важно, где приобретен товар, нормы остаются для всех прежними. И всего один литр, если вы путешествуете раз в неделю или чаще. Подорожание товаров, подчеркнули в Таможенном комитете, не повод упрощать досмотр автомобилей. Проверять по-прежнему будут тщательно.
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