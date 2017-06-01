С этого дня покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта

1 Июня 2017 07:03

В соответствии с указом Президента страны отменяется требование регистрации банками паспортных данных физлиц при совершении операции. Нацбанку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять меры по его реализации. Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций.