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С этого дня покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта
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1 Июня 2017 07:03

С этого дня покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта

В соответствии с указом Президента страны отменяется требование регистрации банками паспортных данных физлиц при совершении операции. Нацбанку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять меры по его реализации. Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций.
  

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