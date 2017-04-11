Экономика
11 Апреля 2017 15:23
Руководство столицы поддержит бизнес-инициативы со стороны предпринимателей Минска и Будапешта
Руководство столицы поддержит бизнес-инициативы со стороны предпринимателей Минска и Будапешта. При этом мэрии обоих городов будут эффективно работать вместе с торгово-промышленными палатами. Об этом сегодня заявили на белорусско-венгерском бизнес-форуме с участием властей столиц, а также представителей деловых кругов и инвесторов. Как отметили участники переговоров, у белорусских и венгерских бизнесменов есть потенциал не просто для торговли, а и промышленной кооперации. Это такие сферы, как сельское хозяйство, фармацевтика, а также туризм.
Отметим, в рамках Дней Будапешта в Минске проходят презентации туристических возможностей Беларуси и Венгрии, а также культурные перформансы.
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