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Россия снимает ограничения на поставку сельхозпродукции с 9 белорусских предприятий
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22 Мая 2017 21:17

Россия снимает ограничения на поставку сельхозпродукции с 9 белорусских предприятий

Об этом сегодня заявил Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24" по итогам переговоров с белорусской стороной.

Министр уточнил, что "сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию". По словам Ткачева, через 7-10 дней пройдут переговоры по открытию остальных белорусских предприятий.

  

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