Россия снимает ограничения на поставку сельхозпродукции с 9 белорусских предприятий

22 Мая 2017 21:17

Об этом сегодня заявил Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в эфире телеканала "Россия 24" по итогам переговоров с белорусской стороной.

Министр уточнил, что "сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов, которые будут поставлять на российский рынок цельномолочную продукцию". По словам Ткачева, через 7-10 дней пройдут переговоры по открытию остальных белорусских предприятий.