Регион Восточной Африки привлекает Беларусь своим динамично развивающимся рынком

4 Апреля 2017 19:09

Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с председателем совета директоров кенийских компаний "Самир групп". Наша страна рассчитывает значительно увеличить товарооборот с Кенией. В прошлом году он был около 18-ти миллионов долларов. Сейчас в Кении приняты амбициозные программы по развитию сельского хозяйства, продовольственной безопасности и дорожно-транспортной инфраструктуры, и Беларусь готова предложить свои передовые технологии, оборудование и услуги.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: "Белорусская продукция уже хорошо известна на Африканском континенте своей надежностью, простотой в эксплуатации и привлекательными ценами. Мы поставляем технику практически во все африканские регионы. Чем, на мой взгляд, выгодны белорусские предложения? Мы готовы в пакете с товарными поставками предлагать современные финансовые механизмы и весьма привлекательные условия при покупке техники. Это экспортное кредитование и поставки техники на условиях международного лизинга".

"Самир групп" объединяет 15 компаний, которые более 30-ти лет работают в Восточной Африке по таким направлениям, как сельское хозяйство, финансы, страхование и банковское дело, автомобильная промышленность, строительство и электроэнергетика.