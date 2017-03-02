Реализация крупных промышленных проектов оживит развитие экономики Минской области

2 Марта 2017 15:30

Реализация крупных промышленных проектов в этом году оживит развитие экономики Минской области. Это начало выпуска автомобилей на новом заводе "БелДжи" под Борисовом, а также строительство индустриального парка "Великий камень" и калийного комбината в Любанском районе. Об этом сегодня заявили в Миноблисполкоме, где подвели итоги социально-экономического развития региона за 2016.

В плюсе - агропромышленный комплекс. В производстве мяса и молока Минская область номер один в стране. Отметили и минусы: это недоработки во внешней торговле, строительстве жилья и создании новых рабочих мест. Также немало вопросов и с убыточными предприятиями. Несмотря на это растет количество тех, кто занимается бизнесом.

По итогам прошлого года на экспортной карте предприятий Минской области появились 8 новых стран.