Развитию сети местных дорог отдадут приоритет в этом году

18 Февраля 2017 21:10

Речь идет о почти 70 тысячах километров полотна. Сделать передвижение жителей малых населенных пунктов более комфортным - задача понятная и реализуемая. Есть и технологии, и опыт. Тем более что тема дорожного хозяйства - под пристальным вниманием на самом высоком уровне. Подробнее Наталья Тарасюк.

Пробный километр с инновационной структурой поверхности - дело рук специалистов и техники 5-го дорожно-строительного треста. В его портфолио - участки МКАД-2 общей протяженностью более 40 километров.

Полотно 2-й кольцевой - особо прочное, подчеркивают дорожники. Решение исполнить МКАД-2 в цементобетоне -- практично и экономически обосновано.

Как - во время Большого разговора рассказал экспертам и журналистам Глава государства, не скрывая, что решение принималось на высшем уровне.

Расходы на строительство 2-й кольцевой - дороги, которая призвана разгрузить столицу от потока машин и отсрочить экологический коллапс, - так называемый дорожный сбор покрыл лишь в малой степени.

Госпошлина за допуск к движению в 2016 помогла профинансировать строительство более десятка дорог, путепроводов, мостов. И это только республиканского значения.

Сергей Леончик, замначальника Главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Доходная часть республиканского дорожного фонда состоит из нескольких источников. Приблизительно 30 % занимает особенная плата за проезд по платным дорогам и, конечно же, существенная часть - это государственная пошлина за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Вот эта госпошлина составляет порядка 60 % от всей доходной части".

Протяженность платных дорог в Беларуси - более 1600 километров. BelToll пополнил дорожный фонд в 2016 чуть больше чем на 80 миллионов рублей.

В системе BelToll сейчас более 250 тысяч пользователей. Причем большая часть - это автомобили с иностранными номерами – 57 %.

Реализация инвестиционного проекта продолжится. Обсуждать потенциальные платные участки трасс будут уже в этом году.

Сергей Бурый, менеджер компании-оператора BelToll:

"По отзывам пользователей, дороги в Беларуси не вызывают особенных нареканий. С учетом того, сколько вкладывается сюда денег, в том числе тех, которые сюда приходят за оплату дорог, дороги в отличном качестве. Иностранцы это тоже отмечают".

В поле зрения не только республиканские дороги, но и местные. В этом году они в приоритете. Сеть планируют развивать, а это порядка 70 тысяч километров полотна. Капитальный и текущий ремонт участков, связывающих районные центры, города, села и деревни, продолжится. И передвигаться с большим комфортом можно будет не только, к примеру, по Н9557 Смолевичи - Жодино, но и по другим дорогам.