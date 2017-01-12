Развитие инфраструктуры Национального аэропорта Минск идет в соответствии с графиком

12 Января 2017 19:10

Сегодня строительные площадки на территории воздушной гавани проинспектировал премьер-министр Андрей Кобяков. На этот год намечено завершение строительства авиаремонтного завода. Это позволит в новых, более комфортных условиях развивать производство и ремонт авиационной техники, а также обслуживать все новые типы самолетов. В 2017-м активно продолжится и возведение второй взлетно-посадочной полосы. Завершить работы планируют до конца следующего года. Новая полоса откроет воздушную дорогу в Беларусь всем существующим типам самолетов. Действующая сейчас имеет ограниченные возможности по приему авиации и требует капитального ремонта.

Василий Корнев, заместитель гендиректора Национального аэропорта Минск: "Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать все типы воздушных судов гражданской авиации без исключения. При этом можно сказать, что взлет и посадка будут производиться при любой погоде. Будет установлено новое оборудование: светосигнальное, радиотехническое, навигационное. Это оборудование, соответствующее последним достижениям науки, которые существуют в мире".

В последние годы воздушная гавань Беларуси ставит рекорды по увеличению пассажиропотока. В прошлом году в Национальном аэропорту встречали 3-миллионного пассажира. Дальнейшее развитие территорий аэропорта сделает его более привлекательным для международных авиаперевозчиков. Сегодня в Минск летают лайнеры 18-ти авиакомпаний. Ожидается, что в 2017-м к ним добавится несколько новых.