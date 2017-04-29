Разработан план оперативных мер по решению проблемных вопросов в экономике регионов

29 Апреля 2017 21:01

Министерство экономики разработало план оперативных мер по решению проблемных вопросов в экономике регионов. Месяц назад по областям поехали рабочие группы, чтобы посмотреть на реальное положение дел. Об этом шел сегодня разговор на расширенном заседании коллегии министерства. Основное внимание уделили вопросам достижения средней заработной платы в тысячу рублей до конца года, а также инвестициям и строительству, созданию новых предприятий, снижению затрат и рациональному импортозамещению. Привлечение иностранного и отечественного капитала и главное – отношение к инвестору. На это нацеливал Президент всю вертикаль власти во время Послания белорусскому народу и парламенту. Сегодня стране нужны высокотехнологичные производства. Как привлечь инвестора и поднять все регионы? В вопросе разбиралась Светлана Лукьянюк.

Белорусским регионам - столичные стандарты! Эта громкая фраза - не просто декларация или лозунг, а цель, которую государство поставило перед собой, как только к концу 90-ых удалось отвести нашу экономику от пропасти. Комфортные школы и детские сады, городской ассортимент и качество в магазинах, поликлиники и больницы - доступные и оборудованные по последнему слову техники, стадионы и спортивные площадки — как гарантия здорового будущего поколения. Цель тогда, в 90-ые, казалась сверхамбициозной, но сегодня в белорусскую деревню и малые города из соседних стран приезжают, чтобы перенять опыт реального возрождения села, и все чаще — просто остаться жить.

Было бы неправдой утверждать, что на этом пути в стране достигли всего, к чему стремились. Успехи, конечно, очевидны, но есть и проблемы, решать которые нужно здесь и сейчас. Высокие стандарты невозможны без эффективно отстроенной экономики на местах, без эффективно работающего предприятия, без достаточного количества рабочих мест. Туда же подтягивается социальная сфера и торговля. Строятся дороги, мосты, стадионы и многое другое, что и определяет тот самый высокий уровень жизни.

Месяц назад СМИ пестрили заголовками - чиновники трех министерств поехали по регионам поговорить о проблемах в экономике. Что мешает повышать производительность и зарплату, есть ли свободные вакансии и ускоряется ли приток инвестиций в новые производства. Идея такого десанта из центра Министерства экономики - посмотреть на реальное положение дел и поговорить с местной властью и руководителями предприятий.

Такой диалог вылился в действия. Определили конкретных 100 мер для развития. Ведь проблемы городов и за сотни километров друг от друга - типичные. Сегодня они ищут рецепты оздоровления. Об этом говорили на коллегии Минэкономики. Руководителям областей представили реальные шаги по вовлечению в хозяйственный оборот имущества, которое не используется, повышению качества планирования и прогнозирования региональной экономики, эффективности работы промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, инновационного развития, росту зарплат и созданию мест для работы. И, конечно, активизация инвестиционной деятельности. Сейчас бизнес ждет новых законодательных инициатив по сокращению проверок и излишних технических требований. Они вынесены на общественное обсуждение. Речь идет о перезагрузке подходов к инвестору. Иными словами, снять барьеры, которые мешают или затягивают на месяцы, а то и годы, воплощение инициатив в дело. Ответы искали не только в кабинетах исполкомов, но и в разговоре с инвесторами. У министра Зиновского вывод один: махровая бюрократия губит деловую инициативу.

Местную вертикаль призывают подходить к делу по-новому. У большинства на корню пока отсутствует любая инициатива работать с инвестором. Нет для них даже перспективного пакета предложений. Да что там, некоторые и не слышали про Национальное агентство по инвестициям и приватизации. А новых производств сегодня крайне мало, а прорывных и высокотехногичных просто нет.

Поэтому ставка на предприятия с высокой производительностью труда и достойной зарплатой. Приток внешнего финансирования. Это, по сути, возможность создания таких производств и новых рабочих мест. Не менее 70 тысяч в этом году. На это обращал внимание и Президент во время Послания белорусскому народу и парламенту. Тогда была озвучена формула успешной работы: качество взаимодействия с инвестором плюс объем привлеченных средств - то, что будет после знака равно – станет оценкой работы руководителей на местах. И сегодня главное - изменить отношение к бизнесменам.

Кстати, тесные связи с китайским бизнесом, создание совместных предприятий и сотрудничество научных институтов Минэкономики Беларуси и Министерства коммерции Китая – одно из направлений портфеля инвестпроектов. Сам этот портфель – первое звено стратегического плана индустриализации регионов. Название, вроде, из прошлого, но принципы и подходы – современные.

Это, по сути, перспективная схема развития и размещения производств в каждой из областей. У регионов спросят: предприятий какого профиля не хватает? Научные кадры просчитают целесообразность их открытия в той или иной местности. После по возведению каждого производства определят преференции для привлечения капитала. В Минэкономики этот проект уже назвали картой возможностей для инвесторов. Как и планом развития и равных возможностей для малых городов.