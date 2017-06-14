Равные стартовые возможности для всех участников рынка

14 Июня 2017 21:15

Министерство антимонопольного регулирования и торговли готово предложить новый механизм взаимоотношений поставщиков и торговых сетей. Речь идет об открытом доступе условий и критериев отбора товара на полки магазинов, а также заключения договоров на поставки. Новации планируют закрепить и законодательно, чтобы у всех участников рынка были равные стартовые возможности. Как защитить поставщиков от дискриминации торговых сетей и сохранить конкуренцию в торговле? В ситуации разбиралась наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Более 60 процентов торгового рынка Беларуси сегодня в руках сетевиков - крупных или мелких. И понятно: попав к одному такому продавцу, товар сразу же разлетается по десяткам, а то и сотням торговых объектов.

Полочное пространство в магазинах - это всегда борьба за лучшее место. Скажем, на уровне глаз или ближе к кассе, где покупатель обычно задерживается. Но сегодня многие поставщики мечтают даже не об этом, а просто, чтобы их товар взяли в торговую сеть.

Об этом производители пишут на адрес Министерства антимонопольного регулирования и торговли. И просят помочь продаваться в белорусских магазинах.

Среди них оршанская "Сладкая страна". Предприятие было в графике выездного президиума Совмина. Деньги в модернизацию вложены немалые. Да и дело нужное. Импортозамещение – выпускают бисквиты. Но конкуренцию с россиянами и украинцами проигрывают по лояльности торговых сетей. В итоге мощности загружены только на треть.

И это проблема не единичная, говорит глава МАРТА. Жалобы от предприятий разной формы собственности. Прозрачные, равные условия доступа на торговые полки сегодня хорошо закрыты. Иными словами, эти правила игры не для всех.

На практике тем же поставщикам приходится сталкиваться не просто с дискриминацией, а порой и с давлением сетевиков. Скажем, предлагают заплатить за тестирование продукции (и деньги немалые - до 12 тысяч за три месяца) или говорят: "Попасть на полку и вовсе невозможно, она уже выкуплена на год". Хотя в торговле от таких заявлений открещиваются. И заверяют: полочное пространство распределяется от удельного веса продаж. Говорят, коммерческих предложений ждут от всех.

Главный аргумент торговли - с продуктом нужно знакомить. И здесь не поспоришь. Ведь там, где реклама на нуле, сразу видны белые пятна. Сегодня уже только административными методами в магазины не пробраться. Да и покупателя заставить купить новый неведомый бренд сложно. А вот умело предложить – дело другое.

Предприятие "Сладкая страна" в плане обновления Оршанского района и, кстати, станет пилотным проектом МАРТА, где поэтапно посмотрят, как формируются и заключаются договоры на присутствие в торговом зале.

Но порой такие рекомендации не всегда готовы слышать и производители. Хотя, на кону и их доходы тоже. В этой торговой сети более 300 поставщиков, с некоторыми приходится и расставаться навсегда.

Чтобы поставить точку в этом пока непрозрачном деле условий и критериев отбора товара на полки магазинов, МАРТ начинает свое расследование по фактам давления торговых сетей на поставщиков при заключении договоров поставки.

Открытость условий отбора на интернет-сайтах позволит тем же поставщикам сформировать свои программы и планы па маркетингу хотя бы на год вперед, чтобы стать конкурентным для своей торговли.

Такие подходы готовы закрепить и законодательно. Уже готовы изменения в закон "О торговле". А в эту пятницу МАРТ планирует встретиться и обсудить ситуацию с неравным пока допуском всех производителей в магазины с руководителями торговых сетей столицы.