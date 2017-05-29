Раскрепостить инициативы на местах. Минэкономики Беларуси запустило новую концепцию

29 Мая 2017 09:03

Раскрепостить инициативы на местах и дать возможность самим выбирать путь развития. Минэкономики Беларуси запустило новую концепцию для получения эффективного результата. Первая конференция в формате консультации прошла в Бресте. На встрече присутствовали бизнес-аналитики, представители власти, экономисты.

Наталья Берченко, замдиректора Научно-исследовательского экономического института Минэкономики Беларуси: "Сейчас делается попытка расшевелить вот эту инициативу регионов и действительно создать механизм, когда регионы почувствуют, что они могут влиять на приоритеты, на дальнейшие шаги со стороны государства по поддержке этих приоритетов. Два ключевых этапа: выбрать направление развития и сформировать систему стимулирующих мер со стороны государства, чтобы эти приоритеты развивались ускоренными темпами".

В регионах достаточно резервов. И на местах знают лучше, на чем можно концентрироваться для успешного развития. Подобные консультации пройдут в Витебске, Могилеве и Гомеле.