Работа по улучшению условий для деловой активности продолжается

28 Февраля 2017 21:10

Навстречу бизнесу государство идет и в отношении упрощения проверочных процедур и их ограничения. Главное требование Президента - не мешать, а помогать развитию деловой инициативы и экономике страны в целом. Для этого была создана специальная рабочая группа. Ее цель - выявить излишние претензии от контролеров к руководителям предприятий и усовершенствовать надзорную деятельность. В эти дни по всей стране проходят встречи с трудовыми коллективами крупных и малых предприятий, а также деловым сообществом. О предложениях бизнеса и власти – Светлана Лукьянюк.

На этом предприятии Сергей Желтко в должности руководителя меньше двух лет. Встречает рабочую группу словами: "Буквально пять минут назад контролеры выписали штраф — около 30 тысяч рублей. Правда, за что - толком не объяснили. За год на заводе было 8 проверок. Последняя длилась почти 9 месяцев. Больше всего достается от санстанции и МЧС. А наиболее проштрафилась вот эта лестница. На нее написано не меньше 10 протоколов. Цена вопроса штрафа - до 10 базовых. Значит, 230 рублей. Но лишних денег, понятно, нет. Завод модернизируют, и оборотка нужна здесь". Об этом говорили и с рабочей группой по оптимизации контроля за бизнесом. Обсуждали наболевшее, предлагали высказаться письменно в анкетах и вместе искали выход. От контролеров хотят видеть не только взыскания, а больше разъяснений по спорным вопросам.

Об этом сегодня говорили и на Брестчине. На этом керамическом заводе работают под заказ. Мощности - более 10 миллионов квадратных метров плитки в год. Модернизация добавила еще желающих покупать. 85% продукции идет на экспорт - в Россию, Польшу, Румынию и страны СНГ. С апреля им предложат и керамогранит. Первую партию отгрузят в Мозамбик.

С этим согласен и глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Что и подтвердил на встречах с трудовыми коллективами и руководством двух предприятий в Березе. Главный контролер Беларуси считает, время пришло откорректировать работу проверяющих органов. Но санкции за лжепредпринимательство должны быть достаточно серьезными.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Может быть, и надо вывести из уголовно наказуемого деяния создание и функционирование лжепредпринимательских структур. Но штрафы должны остаться обязательно. Причем санкции должны быть довольно серьезными, чтобы ни у кого не было желания вклинивать лжеструктуру между легально работающими субъектами хозяйствования".

Мониторя ситуацию с проверками по стране, сегодня в контроле готовы навести не просто косметический ремонт, а капитальный. Поиск компромиссов и обсуждения с глазу на глаз и через Интернет. Высказаться о наболевшем можно на портале pravo.by. Только в первый день на этот адрес написали более 40 человек. Все после обобщат, и самые рациональные идеи закрепят законодательно.

В Национальном центре законодательства и правовых исследований главную задачу формулируют так: упростить человеку вступление в бизнес. Например, что касается точек общественного питания. Их-то много не бывает, важно - на любой вкус и кошелек. О послаблениях для кафе, баров, ресторанов от санитарных служб в "Главном эфире" говорила и главный санитарный врач Беларуси. Самое важное – избавиться от требований, которые читаются двояко, а значит - также и исполняются.

Но вместе с послаблением возрастает и ответственность руководителя. Ведь тот же общепит – это и наша безопасность, и здоровье. Как и товары из магазина. При открытости границ ЕАЭС нужно защищать свой рынок от продукции некачественной и, тем более, контрафакта. Уверены в Госстандарте. Здесь готовы пересмотреть дополнительные требования по техрегламентам к малым предприятиям, но не отказываться от ключевого.

Как раз во время мартовских встреч людей государственных, общественности и предпринимателей еще раз посмотрят с разных сторон и на регламенты, лицензии, ценообразование и налоги. Ведь если штрафная гиря ослабеет, больше сил и денег останется на развитие своего дела. А от прибыльно работающего предприятия выиграет и регион, и его бюджет.

Уже завтра в Национальной библиотеке бизнес и власть будут говорить о взаимопонимании и взаимодействии на Ассамблеи деловых кругов. Именно так они обозначили тему своей масштабной, кстати, 18-й, встречи. Ассамблея – это ключевая точка всей Недели предпринимательства, которая проходит в Беларуси. У каждого из спикеров, будь то бизнесмен или чиновник, свой пакет рецептов для развитию делового климата в стране. Обсуждать будут, чего же сегодня для этого же не хватает и что требует законодательных изменений.