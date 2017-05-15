Рабочая группа по стимулированию деловой активности разрабатывает окончательную версию пакета документов по либерализации бизнеса

16 Мая 2017 07:07

Общественные обсуждения этого вопроса уже завершились. Свои предложения, а их поступило более 300, активно высказывали не только предприниматели и надзорные органы, но и рядовые белорусы.

В пакет документов о раскрепощении деловой инициативы входит проект декрета, предусматривающий кардинальное изменение отношений между государством и бизнесом. Среди главных предложений - мораторий на введение новых налогов и повышение налоговых ставок, снятие административных барьеров, сокращение проверок. В документах определены минимальные требования к пожарным, природоохранным и санитарным нормам.

В течение месяца пакет документов будет доработан рабочей группой и передан в Администрацию Президента.