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Рабочая группа по стимулированию деловой активности разрабатывает окончательную версию пакета документов по либерализации бизнеса
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16 Мая 2017 07:07

Рабочая группа по стимулированию деловой активности разрабатывает окончательную версию пакета документов по либерализации бизнеса

Общественные обсуждения этого вопроса уже завершились. Свои предложения, а их поступило более 300, активно высказывали не только предприниматели и надзорные органы, но и рядовые белорусы.

В пакет документов о раскрепощении деловой инициативы входит проект декрета, предусматривающий кардинальное изменение отношений между государством и бизнесом. Среди главных предложений - мораторий на введение новых налогов и повышение налоговых ставок, снятие административных барьеров, сокращение проверок. В документах определены минимальные требования к пожарным, природоохранным и санитарным нормам.

В течение месяца пакет документов будет доработан рабочей группой и передан в Администрацию Президента.

  

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