Прямые связи с российскими регионами - фундамент отношений Беларуси и России

7 Июня 2017 19:05

Сегодня об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече с делегацией Пензенской области. Как подчеркнул Андрей Кобяков, Беларусь готова сотрудничать по многим направлениям: от сельского хозяйства до машиностроения. В сфере АПК мы можем предложить современные доильные комплексы, а также поделиться опытом строительства молочно-товарных ферм и крахмального завода. Подобный объект планируют возвести в Пензенской области.

Организовать поставку техники готовы крупные белорусские предприятия: МТЗ, Гомсельмаш, "Амкодор" и Минский автомобильный завод. Уже сегодня в области функционирует сеть дилеров белорусских брендов. А работу совместного предприятия по производству лифтов необходимо активизировать. По итогам первого квартала года товарооборот между Беларусью и Пензенской областью вырос в полтора раза.