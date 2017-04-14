17 Апреля 2017 15:26

Минская область расширяет сотрудничество с регионами Китая. Один из главных партнеров - провинция Гуандун - заинтересована в поставках мясной и молочной продукции предприятий центрального региона. Также ассоциация осветительного оборудования Гуандун высказала намерение стать резидентом индустриального парка "Великий камень". Как отметил накануне губернатор Минской области, несмотря на определенные соглашения остается еще немало вопросов, которые надо решить с китайской стороной.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома: "Мы также рассмотрели вопросы, которые будут на пользу и китайской провинции, и Минской области. Это культура, спорт. Это вопрос развития совместной экономики, также и вопрос вхождения предприятий этой провинции в индустриальный парк "Великий камень". Там работает губернатор несколько месяцев, и у нас прошел такой приятный и хороший разговор. Мы договорились, что он будет у нас в следующем году в Минске".

А накануне машиностроительные предприятия столицы и Минской области посетила делегация китайской провинции Хунань. Один из итогов визита - начало строительства совместного предприятия по выпуску специальной техники в индустриальном парке "Великий камень".