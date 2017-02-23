22 Февраля 2017 21:31

Первый этап оценен в 45 млн евро. Уже заключены контракты с ведущими европейскими производителями и поставщиками оборудования. Главная же цель таких преобразований - усиление своего присутствия как на отечественном, так и зарубежном рынках.

Насколько это удается уже сейчас - изучал Андрей Ястребов. Цех по производству технических нитей - это уже потом из них делают тентовые ткани, шланги и пожарные рукава - стал одним из первых в программе большой модернизации на предприятии "Могилевхимволокно". Старые линии заменили на новые - немецкие. Объемы производства выросли в полтора раза - до 1200 тонн нитей в месяц.

Вместе с оборудованием модернизация, по сути, коснулась и самой нити. Вместо 6 составляющих, когда-то это был предел, сейчас нить скручивается из 12 одиночных стренг.

Отсюда и прочность нити, и расширение ассортимента. А главное - спрос на мировом рынке. Среди стран-покупателей - Германия, Италия, Польша, недавно и Турция. "Но даже не в этом цель, - говорят на предприятии, - нужно было остановить отток кадров". И люди поверили в перспективность производства.

Освоили на заводе и производство пленки толщиной от 12 до 24 дюймов для упаковки продуктов. Главный ее плюс даже не в усадке при нагревании. А в экологичности. Пищевые производства страны, например, хлебокомбинаты, на нее уже перешли. И спрос растет.

Логичным продолжением масштабного обновления предприятия стал запуск и нового цеха по производству и переработке этой самой полимерной пленки. 28 новых рабочих мест. Мощность - полторы тысячи тонн в год. Стало возможным нанесение любого узора и расцветки. Вся молочка в стране, кстати, упакована именно в эту пленку.

Новые технологии, в перспективе - полный переход на производство из терефталевой кислоты высококачественных волокон и тары. Промышленный гигант "Могилевхимволокно" - в стадии активной модернизации. Первый этап оценен в 45 млн евро.

Не только о перспективах модернизации сегодня шла речь во время встречи руководителя главного медиахолдинга страны Геннадия Давыдько с коллективом предприятия "Могилевхимволокно". Одна из главных тем - реализация Декрета №3.

Геннадий Давыдько, председатель Белтелерадиокомпании: "Люди, которые хотят работать у нас в стране, работают. Вот и все. Те, кто не хотят работать, они есть на площадях, они есть и на диванах. И на бурлящих территориях. Потому, как оправдать свою несостоятельность легче всего несостоятельностью государства или всего мира, который тебя окружает. Вот собственно об этом надо чаще говорить".

Геннадий Давыдько выполнил на предприятии и приятную миссию - поздравил заслуженных мужчин с наступающим Днем защитников Отечества.