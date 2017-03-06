Программы Союзного государства нужно строить на интеграции интересов Беларуси и России

6 Марта 2017 08:01

Это мнение высказал глава комиссии Парламентского собрания на заседании комиссии в Орше. Особое внимание - концепции развития льняных комплексов двух стран. Ведь именно в этом городе находится крупнейшее в Европе текстильное предприятие по производству льняных тканей.

Николай Гончар, председатель комиссии Парламентского собрания, член комитета Госдумы России по бюджету и налогам:

"Сейчас в новую программу, которая будет продолжена, это предприятие тоже будет входить. Это, с нашей точки зрения, очень важный, не просто экономический, а в определенном смысле, - патриотический проект. Вот есть такие ключевые слова "хлеб", "лен". Это очень наше. И поэтому мы обязательно сделаем все, чтобы те предложения, которые прозвучат, были реализованы".

Участники встречи обсудили сотрудничество Оршанского района с регионами России. У райцентра налажены контакты с 60-ью субъектами Федерации.