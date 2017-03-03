Программу развития конкуренции разработают на 5 лет

3 Марта 2017 15:03

В Беларуси планируется разработать программу развития конкуренции на 5 лет. Об этом шел разговор сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Для этого создана рабочая группа, куда вошли и чиновники, и представители бизнеса. Суть программы в том, чтобы развитие конкуренции стало приоритетом всех органов власти. На это обратил внимание глава ведомства Владимир Колтович во время своего доклада.

Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Обсуждены порядок взаимодействия с местными органами власти в соответствии с нашим новым функционалом. В этой связи планируются изменения положения о МАРТ, структуры МАРТ, развитие конкуренции. На этом этапе как основная задача - увеличение количества субъектов хозяйствования, т.е. увеличение концентрации, т.е. создание новых рабочих мест. Это тоже задача, направленная на достижение данного параметра. Я думаю, что очень много зависит от того, как госорганы и бизнес сработают вместе".

Также на коллегии разговор шел о выполнении антиинфляционной программы, дедолларизации экономики страны, обеспечении стабильности на потребительском рынке.