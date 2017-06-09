Главная>>Экономика>>Профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности Беларуси
Экономика
RSS
Профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности Беларуси
Скачать Поделиться

11 Июня 2017 09:11

Профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности Беларуси

Сейчас эта отрасль насчитывает более двух тысяч предприятий. Крупные компании входят в концерн "Беллегпром" и производят 80 % всей продукции легкой промышленности. В первом квартале концерн увеличил объем экспорта почти на 22 %. Кроме дальнейшей модернизации планируется расширить географию поставок и продвигать белорусскую продукцию на новые перспективные рынки, среди которых Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Таиланд, Тунис.

  

Другие новости

Экономика дня 08.06.2017 21:28 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =