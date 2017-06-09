Экономика
11 Июня 2017 09:11
Профессиональный праздник отмечают работники легкой промышленности Беларуси
Сейчас эта отрасль насчитывает более двух тысяч предприятий. Крупные компании входят в концерн "Беллегпром" и производят 80 % всей продукции легкой промышленности. В первом квартале концерн увеличил объем экспорта почти на 22 %. Кроме дальнейшей модернизации планируется расширить географию поставок и продвигать белорусскую продукцию на новые перспективные рынки, среди которых Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Таиланд, Тунис.
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