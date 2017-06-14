Проекты Всемирного банка реализуются в Беларуси своевременно и на самом высоком качественном уровне

14 Июня 2017 19:00

Сегодня об этом на встрече с депутатами Палаты представителей заявил глава представительства банка в Беларуси Ян Чул Ким. Он отметил, что за последние три года удалось в значительной степени увеличить объемы финансирования, предоставляемые нашей стране, а также количество реализуемых проектов.

Ян Чул Ким, глава представительства Всемирного банка в Беларуси: "Сейчас мы начинаем подготовку стратегии партнерства на следующий период на очень позитивной ноте, потому что Беларусь зарекомендовала себя как страна, где мероприятия и проекты реализуются своевременно, на высоком качественном уровне и с экономией денежных средств, что позволяет использовать эти сэкономленные средства для реализации новых проектов. Глобальная экономика восстанавливается после целого ряда периодов низких уровней роста. Этот момент является еще одной возможностью для Беларуси, чтобы заявить о себе на мировом рынке. Я оптимистично настроен относительно будущего вашей страны и ее экономики".

Ян Чул Ким в скором времени покидает пост главы представительства Всемирного банка в Беларуси, на котором проработал 3,5 года. Он отметил, что наша страна занимает 37-е место в мире по индексу Doing Business, в то время как десять лет назад позиции были гораздо ниже.