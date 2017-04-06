6 Апреля 2017 21:19

Вопросы бизнеса будут решать только с участием самого бизнеса. Проекты документов по стимулированию деловой активности вынесены на общественное обсуждение. Интернет-этап уже позади. Сейчас предложения рассматривают в бизнес-союзах и советах по развитию предпринимательства. По итогам будет сформирована окончательная версия проектов декрета Президента и некоторых указов. О самых обсуждаемых и ожидаемых нововведениях - Вероника Бута.

Два с половиной месяца продуктивной работы. Бизнесмены, органы власти, эксперты, аналитики. К документам, которые должны активизировать работу деловой среды, приложило руку даже интернет-сообщество: на правовой портал поступило почти две сотни сообщений от неравнодушных. Услышан был каждый.

В целом предложенные документы бизнес оценивает позитивно. Однако все же с их подписанием решено не спешить. Проекты указов и декрета Президента вынесены на суд общества. Работа в союзах - ежедневная, споры - жаркие, мнения - альтернативные. За столом переговоров - власть и бизнес в качестве партнеров.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей: "Любой желающий может прочитать, направить нам, представителям союзов, эти предложения, наша задача - собрать большой пакет для рабочей группы, помочь разобраться в этих вопросах, что-то уточнить, добавить, от чего-то отказаться".

Основные задачи, которые стоят перед рабочей группой, - сокращение административной нагрузки на бизнес, применение законодательства по декриминализации экономических рисков. Важный вопрос - адекватность наказания и размер штрафов. Минэкономики предлагает отменить лицензирование для восьми видов деятельности и отказаться от понятия "грубое нарушение".

Изменений коснется и ремесленная деятельность. Так, некоторые пункты действующего документа приводят в недоумение. К примеру, плетение корзин из лозы сегодня - это ремесло, а вот из материалов искусственных уже ремеслом не является. Такие нестыковки устранят. Проект указа расширит возможности и по реализации продукции.

Петр Арушаньянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси: "Теперь можно будет реализовывать продукцию ремесленнику с использованием интернет-магазинов и других механизмов, которые раньше были недоступны. И иметь учеников. Раньше был такой подход, что ремесленник один".

Ремесленничество тесно связано с другими документами. К примеру, о регулировании деятельности физлиц. По сути, речь идет о системе самозанятости, решении проблем безработицы. Проектом указа предложено - работайте, платите единый налог и получайте легальный доход. Все просто.

Михаил Рассолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Если такие граждане будут осуществлять как минимум 6 месяцев деятельность с уплатой единого налога, то, конечно, они будут считаться участвующими в финансировании государственных расходов и не будут платить сбор".

Без регистрации ИП предложено работать в сфере бытовых услуг, заниматься ремонтом квартир, сдавать жилье туристам, выпекать сладости, преподавать фитнес. Сегодня это около 20 видов деятельности, дополнят список еще десятком. Им не нужно будет приобретать кассовые аппараты, представлять какую-либо отчетность. Работа лишь по заявительному принципу.

Главная задача обсуждаемых документов - максимально снизить нагрузку, которую ощущает бизнес. То есть - это затраты, которые не дают пользы ни государству, ни деловым кругам. Дальше еще более амбициозные планы: создать стратегию развития предпринимательства до 2030 года. Она должна помочь малому бизнесу занять заметное место в формировании ВВП страны. Пока их доля 28%. Речь идет о не менее 40%.