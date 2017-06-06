Продолжается визит правительственной делегации Молдовы в Минск

7 Июня 2017 07:03

Президент Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

По словам Главы государства, Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера. Особое внимание во время встречи было уделено экономической теме. Президент считает возможным расширять создание в нашей стране совместных производств. Беларусь никогда не закрывала свой рынок для молдавских товаров. И такую позицию оценил официальный Кишинев.

В Молдове действует сборка троллейбусов, в том числе и беспроводных, а также тракторов. Прорабатывается возможность наладить сборку автобусов. Александр Лукашенко считает возможным расширять создание совместных производств. Речь идет, например, о выпуске детского питания или соков. Сегодня визит правительственной делегации в Минск продолжится.