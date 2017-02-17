Приоритеты работы белорусской экономики в 2017

17 Февраля 2017 19:01

Совершенствование инвестиционного законодательства и улучшение делового климата станут приоритетами работы белорусской экономики в 2017. Об этом говорили сегодня на коллегии ведомства с участием премьер-министра. Большое внимание будет также уделяться снижению административной нагрузки на бизнес, финансовому оздоровлению реального сектора и повышению эффективности управления госимуществом. Подводя же итоги работы за прошлый год отмечено, что стартовая платформа для роста экономики в Беларуси создана.

Репортаж Светланы Лукьянюк.

Обсудить, что сделано за прошлый год, как это повлияет на экономические показатели 2017, в Министерстве экономики собрали руководителей концернов, областей и профильных министерств. С нынешним годом каждый связывает надежду на рост по своей отрасли. При этом подкрепляют их бизнес-планами.

Их обсуждали еще до начала коллегии. Главной стартовой площадкой называют рост золотовалютных резервов, снижение ставок по кредитам и замедленную инфляцию.

Если в 2014 она была выше 16 %, в 15-м почти 12 с половиной, то по итогам прошлого индикатор снизился почти до 10 %. Этот год министр экономики называет ключевым в пятилетке.

Главный итог прошлого года – Беларусь в экспорте прибавила по многим позициям. В денежном выражении это выглядит так.

В лидерах списка легковые автомобили. Их экспорт увеличился почти на 140 миллионов долларов. Второе место у ДСП, из-за роста цен значительно заработали и на сливочном масле. С плюсом продавались грузовики, трикотаж и молочка. Почти на 50 миллионов больше заработали на автозапчастях, дорожной технике и автобусах.

Но в то же время не досчитались много по калийным и азотным удобрениям, по нефтянке. Это и падения мировых цен на черное золото, и сокращение на 20 % поставок из Москвы.

В итоге по нефти потери более чем на 2 с половиной миллиарда долларов. На внешние рынки продали почти на четверть меньше, чем в 2015. В итоги валютной выручки не досчитались на 40 %.

В этом году экспорт нефти будет расти в деньгах как минимум из-за ценового фактора: она сейчас стоит дороже, чем год назад. К тому же Беларусь ищет и новых поставщиков черного золота. Большие надежды сегодня и на реальный сектор.

Первые итоги января – объем промышленного производства вырос почти на 6 %. Положительная динамика в химической отрасли — рост почти на треть, более 20 % прибавили деревообработка, автопром, фармацевтика, менее - легкая промышленность.

От руководителей предприятий до конца февраля ждут новых планов по росту зарплат до 500 долларов, где одновременно будут снижены затраты, улучшено качество товара и найдены новые покупатели.

И здесь ставку делают на инвестиции и открытие новых производств, где будут созданы до 70 тысяч рабочих мест.