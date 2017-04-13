Презентация строительной и коммунальной техники китайским партнерам

13 Апреля 2017 15:22

Белорусско-китайское межрегиональное сотрудничество будет развиваться путем реализации крупных промышленных проектов. От этого получат выгоду народы обеих стран. Об этом сегодня заявили на Минском автозаводе, который посетила делегация провинции Хунань. Здесь гости познакомились с двумя моделями кранов и коммунальной техникой. Их опытные образцы сделали на заводе в Могилеве на совместном белорусско-китайском предприятии. В перспективе такую спецтехнику будут собирать на заводе, который построят в индустриальном парке "Великий камень".

Ду Цзяхао, секретарь Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань:

"У шасси МАЗ есть определенные преимущества, и у компании "Зумлион", которая изготавливает навесное оборудование, также свои плюсы. Поэтому сотрудничество между этими предприятиями дает нам новый импульс в развитии. Я уверен, что за производством качественной техники придет ее реализация на мировом рынке".

Отметим, до конца года совместное белорусско-китайское предприятие разработает восемь новых моделей спецтехники.