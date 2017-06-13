Презентация холдинга "АМКОДОР-СЕМАШ" прошла в Дзержинске

13 Июня 2017 21:34

Белорусские машиностроители объединились в холдинг. Он создан на базе одного из автогигантов - компании "Амкодор" - и будет полностью обеспечивать потребности аграриев в отечественной технике. Уже сегодня это более 800 наименований продукции. В разработке - еще полтысячи машин, узлов и агрегатов. Причем собирать технику намерены также из комплектующих белорусского производства. В руководстве холдинга уверены: это дело ближайшей пятилетки. С презентации сельхозобъединения - репортаж Ольги Анищенко.

Сегодня на площадке "Амкодора" в Дзержинске - и старожилы полей, и новые образцы техники. Машины маневренны. К тому же просты в управлении: джойстики в кабине максимально точно повторяют движения рук оператора. Способны даже на ювелирную работу.

Ежегодно в разработке - от 5 до 10 опытных образцов техники. Темпам обновления автопарка позавидует любой производитель. При этом решили не останавливаться, предложив новую концепцию работы под запросы сельского хозяйства. В рамках большой группы "Амкодора" - а в составе 19 заводов - заработал сельскохозяйственный холдинг. Полностью уйти от импорта - задача нового объединения.

На презентации в Дзержинске вице-премьер Владимир Семашко пусть и дежурно, но как нельзя точнее скажет: новому производству в стране всегда зеленый свет. А конкуренция - двигатель прогресса.

Белорусский производитель в течение ближайших лет должен закрыть всю линейку машин для сельского хозяйства. Т.е. в помощь аграриям на всех этапах производства продукции - от поля до прилавка - должна быть только белорусская техника. Речь и о 100% локализации производства комплектующих для сельхозмашин. Сегодня "Амкодор" справляется с этой задачей как минимум на 80%.

Под крылом холдинга - 4 завода. Действующие производства. Одно из них, к слову, такой официальный статус получило сегодня. По соседству с "Салео" в Дзержинске открыли новый - "Элезер". Со своей линейкой сельхозтехники для обработки почвы. Полного цикла сборки.

Руководство объясняет: раньше пахали и рыхлили дорогостоящими импортными образцами. Будут только своими. Аналогов в Беларуси нет.

На этой площадке - все по последнему слову техники. Новейшее оборудование, самые современные станки. Уже к концу года так, как здесь, будет и на других заводах нового холдинга. Чтобы выпускать столько и так, как у признанных мировых лидеров. А половину отправлять на экспорт.

На машиностроителей большие надежды, говорят в правительстве. Как-никак ключевая отрасль экономики. Но сохранить статус поможет только развитие. В том числе за счет новых заводов. В этом году начнут строить свое производство коробок передач.

А ближайший старт - под Борисовом. В конце июня. Когда завод "БелДжи" выпустит пилотную партию легковых машин. Они ознаменуют запуск первого в стране производства легковушек полного цикла.