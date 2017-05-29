Презентация электробусов станет главным событием Дней Минска в Белграде

31 Мая 2017 15:18

Ведутся переговоры о поставке первых экземпляров производства Белкоммунмаша для транспортной системы сербской столицы.

Дни Минска пройдут в Белграде на следующей неделе. В составе нашей делегации - представители столичной мэрии, промышленных и пищевых предприятий, бизнеса.

В рамках Дней Минска в Белграде планируются встречи мэров двух столиц. Также белорусская делегация примет участие в бизнес-форуме и представит туристический потенциал Минска, а также посетит технопарк Белграда.