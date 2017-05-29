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Презентация электробусов станет главным событием Дней Минска в Белграде
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31 Мая 2017 15:18

Презентация электробусов станет главным событием Дней Минска в Белграде

Ведутся переговоры о поставке первых экземпляров производства Белкоммунмаша для транспортной системы сербской столицы.

Дни Минска пройдут в Белграде на следующей неделе. В составе нашей делегации - представители столичной мэрии, промышленных и пищевых предприятий, бизнеса.

В рамках Дней Минска в Белграде планируются встречи мэров двух столиц. Также белорусская делегация примет участие в бизнес-форуме и представит туристический потенциал Минска, а также посетит технопарк Белграда.

  

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