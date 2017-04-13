Премию правительства получили 10 предприятий

13 Апреля 2017 21:14

Премию правительства за достижения в области качества в 2016 году получили 10 предприятий. Поздравил победителей на торжественной церемонии премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков напомнил, что 2016 год был годом подведения итогов пятилетней Программы социально-экономического развития страны и годом старта новой пятилетки. В связи с этим организациям важно было не только объективно оценить свои достижения и проанализировать ошибки, но и точно определить и разработать стратегию дальнейшего развития.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Нынешние победители конкурса обновляют оборудование и внедряют современные технологии. В результате высокий уровень продукции и ее востребованность на мировых рынках. Повышение качества отечественных товаров также дает возможность замещать на внутреннем рынке импортируемые товары равноценными белорусскими".

За 18 лет существования премии ее лауреатами стали 213 организаций, это с учетом нынешнего конкурса. Причем некоторые из них - неоднократно. Подтвердили звание лауреата в этом году 16 организаций. Нужно отметить, что участие в конкурсе принимают компании различной формы собственности.