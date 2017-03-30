Премьер-министры Беларуси и России обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

30 Марта 2017 21:09

Состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России обсудили сегодня в подмосковных Горках премьер-министры двух стран. В последнее время в отношениях внутри Союзного государства есть немало вопросов. До сих пор актуальна нефтегазовая тема. Периодически возникают проблемы в поставках белорусских продуктов в Россию. Поэтому для многих эти переговоры как шаг к урегулированию недопонимания. И своеобразный пролог к обсуждению текущих вопросов на Высшем госсовете Союзного государства. Уже на следующей неделе главы двух государств встретятся в Санкт-Петербурге. Ключевые моменты переговоров - у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Традиционно встреча премьер-министров Беларуси и России проходит в подмосковных Горках, в резиденции Дмитрия Медведева. Главная тема переговоров - состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран. В повестке дня сразу несколько ключевых вопросов: энергетика, промышленность и АПК.

По количеству журналистов видно, что эту встречу ждут с нетерпением. Ведь в последнее время отношения двух стран нельзя назвать ровными. До сих пор остаются нерешенными нефтегазовые вопросы. Кроме того, периодически возникают проблемы в поставках белорусских продуктов в Российскую Федерацию. Поэтому для многих эти переговоры - шаг к урегулированию недопонимания.

Для Беларуси Россия всегда была одним из ведущих торговых партнеров. Ее доля в товарообороте республики стабильно составляет чуть более 50 %. По объемам товарооборота России со странами СНГ Беларусь занимает первое место и четвертое среди всех российских торговых партнеров. Также Россия один из основных инвесторов в белорусскую экономику. В 2016 году объем инвестиций из России в Беларусь составил около 4,5 миллиарда долларов. А из Беларуси в Россию - более 2 миллиардов долларов. Один из крупнейших совместных проектов - строительство Росатомом в городе Островец Гродненской области первой Белорусской АЭС мощностью 2 400 МВт. Также в Беларуси насчитывается более 2 тысяч предприятий с участием российского капитала. А на территории России работают порядка 70 сборных производств белорусской техники.

Так же во время переговоров премьер-министры обсудили темы сотрудничества в рамках СНГ и Евразийского экономического союза. Нерешенные вопросы будут обсуждать уже на уровне глав двух государств. На следующей неделе президенты Беларуси и России встретятся в Санкт-Петербурге на Высшем госсовете Союзного государства.