Предварительные итоги работы миссии SEED

20 Января 2017 21:27

Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся АЭС и учла все внешние угрозы при проектировании станции. С таким заявлением выступил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ. Сегодня подвели предварительные итоги работы так называемой миссии SEED. На протяжении недели она занималась оценкой устойчивости Островецкой площадки и систем БелАЭС, в том числе с учетом постфукусимского опыта. Подробнее о предварительных выводах экспертов МАГАТЭ - Юрий Козлов.

Сотрудничество с оценочными миссиями МАГАТЭ - добровольный шаг государства, строящего АЭС. Приглашение миссии SEED - она занимается оценкой устойчивости Островецкой площадки и систем БелАЭС - наша страна направила заблаговременно еще несколько лет назад. Сегодня экcперты миссии - они работали в Беларуси с начала недели - озвучили предварительные результаты своей работы.

Всего специалисты SEED-миссии работали по нескольким направлениям - от исследования воздействия внешних факторов до изучения проектных параметров Островецкой площадки.

Ия Малкина, первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "Рассматривались вопросы как природного, так и техногенного характера. Что касается различных природных явлений, которые могут оказать влияние на безопасность строящегося объекта, то рассматривалось воздействие таких явлений, как сильные ветры, наводнение и др".

Главный вывод специалистов МАГАТЭ - Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся станции и учитывает все факторы, которые могут повлиять на ее работу.

Гжэгош Ржэнтковски, руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ: "В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ пришло к выводу, что в процессе проектирования станции белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу БелАЭС. Наша миссия также сделала ряд предложений, касающихся подготовки к следующему этапу лицензирования Белорусской АЭС".

Михаил Михадюк, замминистра энергетики Беларуси: "Ядерная безопасность для нас - главный приоритет. Параллельно с миссией SEED в Островце проходит семинар МАГАТЭ по вопросам обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Гендиректор МАГАТЭ Юкио Амано, который дважды посещал нашу страну, отметил, что сотрудничество между Беларусью и МАГАТЭ проходит в интенсивном режиме".

Итоговый доклад миссии SEED должен быть подготовлен в течение 90 дней. Но учитывая интерес к станции, в том числе со стороны зарубежных партнеров нашей страны, документ может быть передан властям нашей страны раньше - уже в марте. Кстати, Беларусь намерена опубликовать доклад SEED-миссии в открытом доступе. Так поступают далеко не все страны, и эксперты МАГАТЭ приветствовали этот шаг.

Блок вопросов на итоговой пресс-конференции специалистов МАГАТЭ был посвящен позиции официального Вильнюса. Еще до завершения работы SEED-миссии глава литовского МИД заявил, что ее состав является неполным, как и оценка площадки. Что касается состава делегации МАГАТЭ, то специалисты пояснили, что он был определен в соответствии с рекомендациями международных структур, полученными еще несколько лет назад.

А Гжэгош Ржэнтковски рассказал о реальном масштабе проведенных на Островецкой площадке работ, отметив, что с подобным накалом страстей МАГАТЭ сталкивается едва ли не впервые.

Гжэгош Ржэнтковски, руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ: "В данном конкретном случае мы сосредотачивались на пяти основных технических задачах, касающихся скрининга внешних воздействий, характеристики внешних воздействий как природного, так и техногенного характера. Мы также изучали проектные параметры площадки и оценивали обеспечение мониторинга площадки и окружающей среды. Также мы обсудили ряд специальных вопросов, касающихся уроков, извлеченных из аварии на японской АЭС Фукусима".

Кстати, диалог между Минском и Вильнюсом по вопросам строительства БелАЭС продолжается. Стороны уже провели два раунда экспертных консультаций. В ближайшее время состоится третий. Беларусь готова продемонстрировать беспрецедентную открытость и предложить Литве проводить совместный контроль ядерных объектов, расположенных в двух странах, заявила замминистра природы Ия Малкина. Что касается хода строительства станции, то сейчас на БелАЭС готовятся к монтажу реактора. Техническое решение по его применению в первом энергоблоке уже подготовлено и согласовано. Поставка ядерного топлива на объект намечена на конец 2018 года.