Предприятия Минской области будут выходить на новые рынки сбыта через интернет

2 Февраля 2017 18:42

Для расширения экспортной карты создан портал www.export.by. Об этом сегодня заявили в облисполкоме. На страницах ресурса производители подробно рассказывают о своей продукции, которую могут увидеть потенциальные покупатели. Пожелания импортеров будут учтены, свои заявки они смогут оставлять на сайте. На сегодня к единому порталу присоединились 8 тысяч предприятий из всей страны.

Сегодня экспортная карта Минской области насчитывает более 180 стран. Сейчас предприятия Минской области налаживают сбыт продукции в Африку.