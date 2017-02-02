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Предприятия Минской области будут выходить на новые рынки сбыта через интернет
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2 Февраля 2017 18:42

Предприятия Минской области будут выходить на новые рынки сбыта через интернет

Для расширения экспортной карты создан портал www.export.by. Об этом сегодня заявили в облисполкоме. На страницах ресурса производители подробно рассказывают о своей продукции, которую могут увидеть потенциальные покупатели. Пожелания импортеров будут учтены, свои заявки они смогут оставлять на сайте. На сегодня к единому порталу присоединились 8 тысяч предприятий из всей страны.

Сегодня экспортная карта Минской области насчитывает более 180 стран. Сейчас предприятия Минской области налаживают сбыт продукции в Африку.

  

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