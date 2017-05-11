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Предпринимательские проекты предложены школьниками во время фестиваля бизнес-компаний
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11 Мая 2017 18:52

Предпринимательские проекты предложены школьниками во время фестиваля бизнес-компаний

Лучшие предпринимательские проекты показали школьники Минской области во время фестиваля бизнес-компаний. Питомник растений, мануфактура, швейное ателье... Учащиеся демонстрировали отличные знания в экономике и основах маркетинга. Школьники посетили и мастер-классы, встретились с представителями стартап-школ и бизнес-инкубаторов.

Руководство Минской области поддерживает идею создания бизнес-компаний школьниками. Первые такие компании начали работу в 2012 году. А сейчас в центральном регионе действуют почти сто сорок предпринимательских проектов.

  

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