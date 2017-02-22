Предпринимателей поддержат столичные власти

22 Февраля 2017 15:26

Малому и среднему бизнесу - свободные площадки для развития проектов по сниженным арендным ставкам, самым перспективным - льготные кредиты, а также юридическая и информационная поддержка. Это заявлено сегодня на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства. Озвучены и предложения, как облегчить работу бизнеса. А с 27 февраля временно прекратят свои проверки торговые инспекции.

Жанна Тарасевич, директор и сопредседатель управления бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского: "С одной стороны, безусловно, когда приходит проверка и за минимальные нарушения закрывает объект и в течение двух-трех дней этот объект не работает, не получает выручку предприятие, налоги, заработную плату, то, конечно, такая отмена замечательна. Но с другой стороны, это только видимость решения проблемы, потому что проблему нужно решать концептуально. И это зачастую не уровень министерств и ведомств, как правило, это еще и уровень указов, законов, декретов. И если такая работа будет проводиться постоянно в дальнейшем, то, конечно, это будет хорошим подспорьем для бизнеса".

Андрей Доморацкий, заместитель председателя Мингорисполкома: “Министерством антимонопольного регулирования создана нормативная база, и нашим предпринимателям и торговым объектам вполне можно работать, не создавая проблем ни себе, ни покупателям. И в принципе это позволит им меньше отвлекаться на эти проверки. Но это не говорит о том, что им позволительно нарушать требования законодательства или санитарных служб".

В столице зарегистрировано 44 тысячи юридических лиц и свыше 70 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля малого и среднего бизнеса в экономике Минска - около 35 процентов. К 2020 году цифру планируется увеличить до 50 процентов.