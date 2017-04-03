Предложения по развитию торговли в малых городах будут внесены до 15 апреля

3 Апреля 2017 15:04

Министерство антимонопольного регулирования и торговли до 15 апреля внесет в правительство предложения по развитию торговли в малых городах Беларуси. Об этом сегодня заявил руководитель ведомства Владимир Колтович. Рассматривается как развитие Белкоопсоюза, так и небольших частных организаций, которые будут работать и в отдаленных деревнях. Напомним, активизировать работу социальной сферы, в том числе в малых городах, поручал недавно Глава государства.

Также сегодня, в первый день работы весенней сессии, Владимир Колтович представил поправки в закон о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Этот документ депутаты приняли в первом чтении.