Правительство предлагает ввести дополнительный механизм кредитования строительства жилья с господдержкой

22 Марта 2017 19:04

Правительство Беларуси предлагает ввести дополнительный механизм в системе кредитования строительства жилья с господдержкой.

Сегодня об этом заявил премьер-министр в ходе посещения стройплощадок спортивных объектов, которые будут задействованы при проведении Европейских игр - 2019 в Минске. Андрей Кобяков отметил, что в этом году принято решение о строительстве в Беларуси 400 тысяч квадратных метров жилья с господдержкой, однако эта цифра будет увеличена минимум на четверть. Есть принципиальные особенности и в кредитно-финансовых отношениях.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: "Сейчас принято решение и подписано Совмином 20 марта. Мы добавили еще 50 миллионов рублей льготных кредитов, которые получат нуждающиеся очередники. Это объекты на территории всех областей и города Минска. Мы предложим еще один механизм, который позволит кредитовать жилье с господдержкой. При этом поддержка уже будет оказываться не банкам, для того чтобы они удешевляли проценты по кредитам, а непосредственно гражданам. Немножко поменяется схема. Для граждан это будет не принципиально, но принципиально то, что мы сможем вовлечь в финансирование строительства жилья всю банковскую систему страны, не только Беларусбанк, но и любой банк, в который придет гражданин и будет там субсидироваться непосредственно".

Что касается процесса подготовки к Европейским играм - 2019 в Минске, то он, по словам премьера, проходит нормально, без дополнительной финансовой нагрузки. Руководство страны и столицы сегодня ознакомилось, на какой стадии реконструкция стадиона "Динамо", а также строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике и тира в микрорайоне Уручье.