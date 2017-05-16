Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай

17 Мая 2017 21:00

К 2020 году наша страна должна поставлять в КНР продукцию на полтора миллиарда долларов. Таким образом, договоренности, которые были достигнуты в Пекине, уже начинают претворяться в жизнь. Рабочий визит белорусского лидера в Китай завершился накануне, а сегодня его первые итоги подводят аналитики и детально анализируют специалисты. Так, насыщенный двухдневный политический марафон открыл еще больше перспектив в развитии доверительного всестороннего стратегического партнерства. В частности, стороны подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, шла речь о возможности взаимного введения безвизового режима, создании рабочей группы по борьбе с терроризмом и о выделении Беларуси кредита в миллиард долларов. Еще одна из главных задач - развивать взаимодействие с провинциями Китая. Что ж, ориентиры заданы. Все плюсы и преимущества для белорусских производителей оценила Светлана Лукьянюк.

На саммите "Один пояс и один путь" говорили об общем выигрыше каждой из сторон в торговле из Европы в Азию и обратно. А также плюсах двухсторонних отношений, которые выстраиваются исходя из взаимных интересов и выгоды. Эти плюсы зависят от многого. Но по линии Минск - Пекин экспорт на полтора миллиарда долларов белорусскому правительству уже видится. Посчитали на три года вперед, рост в два с половиной раза.

Самый большой вклад в эту копилку от Минской области. И это понятно. Здесь работает Беларуськалий. А его продукция традиционно хорошо продается и зарабатывает валюту в казну. Также здесь возводится и "Великий камень". Еще фактически год назад проект большой стройки был только на макете. Зимой появились каркасы будущих зданий. А уже сейчас сданы первые объекты. Это гостиница, выставочный центр и складские помещения. Их построил один из крупнейших инвесторов парка "Чайна Мерчанс Групп". Компания предлагает комплексную логистику. Так называемая идея сухого порта.

Здесь каждому партнеру найдут самый простой путь доставки товара. "Великий камень" вблизи трассы М1 - это европейское направление, рядом и столица, куда прибывают все международные поезда.

Юй Минхуа, заместитель гендиректора международной корпорации "Чайна Мерчанс Групп": "Мы готовы работать вместе с белорусами. Мы знаем свой рынок и готовы помочь в поиске партнеров. Создать своеобразный канал быстрой доставки товаров в Китай",

Сегодня используют морской путь через Клайпедский порт, а также железнодорожный. Он вдвое сокращает время. А для наших продуктов питания это как нельзя кстати. Сегодня наши логисты готовы формировать 2 поезда в неделю.

Иван Гончаров, руководитель департамента компании по мультимодальным перевозкам: "Часть этих контейнеров из Европы в Азию готова загружать и Беларусь. Мы увеличиваем продажи молочной продукции. Через месяца два отправим и первые партии говядины. После займемся сертификацией производителей мясо птицы".

Наши товары ждут и в приграничном центре "Хоргос" на казахстанско-китайской границе. Это зона беспошлинной торговли с безвизовым режимом на 30 дней. И еще одна возможность продать белорусское без посредников на территории ЕЭАС. Казахстан предлагает Беларуси открыть и свой торговый дом на Шелковом пути.

Наряду с торговлей Беларусь и Китай создают и совместный продукт. Ставка на высокие технологии и новации инженерной мысли. И вот итог - первую машину собрали сегодня на "Зумлион-МАЗ" в Могилеве. Это автокран грузоподъемностью 25 тонн. Он незаменим на стройплощадках и возведении автомагистралей. По техническим характеристикам, компактности и весу, соответствует требованиям Евросоюза. Работать такие краны могут и в жару, и в холод от -40 до +40.

Юрий Пивоваров, директор ООО "Зумлион-МАЗ": "Он будет конкурировать не столько с отечественным производителем, сколько с импортной техникой. И новой, и бывшей в употреблении, которая сейчас ввозится в Таможенный союз. Первая презентация данного автокрана пройдет у нас на выставке СТТ в Москве как уже серийный образец. Будут уже собираться заказы на его изготовление".

Как раз на таких выставках за пределами страны легче найти партнеров по бизнесу. И показать товар в деле, да и просто попробовать его. В Китае выставочная индустрия развивается стремительно. Гигантские масштабы по 2 тысячи экспонентов. На таких форумах частый гость сегодня и Беларусь. В этом году участвуем в 5 выставках.

О перспективности отношений с Китаем в Беларуси знает каждый. Об этом говорил и Президент Александр Лукашенко на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Страны готовы делиться технологиями и создавать товары завтрашнего дня, открывать все двери не только для бизнеса, но и для туристов. Решено проработать вопрос взаимных поездок без виз на 30 дней.

При положительном решении первого вопроса есть вероятность, что далее задумаются и об открытии, например, чартера из Беларуси в Китай. Ведь народная дипломатия как нельзя лучше укрепляет отношения.