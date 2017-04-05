Правительство Беларуси продлит экспортерам срок возврата валютной выручки

5 Апреля 2017 21:03

Правительство Беларуси готово помочь экспортерам продлением срока возврата валютной выручки. Предприятия и их дилеры смогут более рационально и свободно продавать свою продукцию, имея запас времени. Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрей Кобяков в ходе рабочей поездки в Могилевскую область. В общении с руководством и сотрудниками многопрофильного предприятия “Легпромразвитие", а также Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, были затронуты самые разные темы. В том числе, Глава Совмина отметил и то, что задача по увеличению средней зарплаты до тысячи рублей выполнима. Обсудили и актуальный вопрос дефицита у компаний оборотных средств.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Потенциал по продажам и рынкам промышленных предприятий хороший. То есть, перспективы восстановления экономического роста присутствуют. Но нужно решить ряд моментов, связанных с финансовым оздоровлением предприятий, с возможностью их подпитать оборотными средствами. Но все должны понимать, что оборотные средства - это же деньги. Деньги эти будем изыскивать, будем поддерживать, но самое главное то, что сами руководители предприятий должны видеть перспективу".

И сегодня же премьер-министр оценил итоги реализации инвестпроектов и модернизации на предприятии "Белшина". Сейчас на этом предприятии осваивается выпуск сверхгабаритных шин для самосвалов грузоподъемностью до 220, а в перспективе и 450 тонн. Кроме того, Андрей Кобяков коснулся вопроса создания новых рабочих мест в Бобруйске. Их в городе в этом году по плану появится 1200.