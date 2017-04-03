Поставки российской нефти в Беларусь возобновят в прежних объемах

4 Апреля 2017 15:08

Сегодня стали известны новые подробности переговоров двух лидеров. Так, поставки российской нефти в нашу страну возобновят в прежних объемах. Причем, совсем скоро - не позже 13 апреля. А само новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года включительно. Вдобавок с Беларуси снято обязательство поставлять в Россию 1 миллион тонн нефтепродуктов в год. В основном это был высокооктановый бензин, и для нашей страны продажи по низкой цене качественного продукта были убыточны. Для Беларуси отмена таких поставок позволит зарабатывать дополнительно 150 миллионов долларов в год. Компромисс по газовому вопросу найден на трехлетнюю перспективу. Цена на голубое топливо для нашей страны будет снижена с будущего года. Эксперты уже подсчитали общий экономический эффект от достигнутых договоренностей по нефти и газу. В ближайшие три года он оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Будут возобновлены поставки нефти в Республику Беларусь в тех объемах, которые утверждены действующим соглашением, то есть 24 млн тонн в год. Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну а 6 млн тонн будут перетамаживаться - такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь".