Последствия прошлогоднего урагана полностью ликвидируют к 1-му февраля

31 Января 2017 07:01

Об этом заявил министр лесного хозяйства во время итоговой коллегии ведомства. Михаил Амельянович отметил, что до 1-го мая планируется высадить на месте поваленного леса новые деревья.

Кроме того, подводя итоги прошлого года, специалисты подсчитали и прибыль - она выросла почти в три раза, в первую очередь за счет модернизации отрасли. Акцент теперь делают на технику заготовки древесины.

Михаил Амельянович, Министр лесного хозяйства Беларуси: "Мы уже на 47% механизировали все лесные процессы, а на главное пользование - 90% уже работают машины. Поэтому здесь большой такой резерв в плане экономии средств. И вторая причина - это снижение затрат на всех видах производства: на деревообрабатывающих цехах, мы также ставим новые линии внедряем механизацию".

Кроме того, обучение машинистов - заготовщиков древесины теперь происходит на специальном симуляторе - единственном в СНГ. Такая модель позволяет с точностью отработать все варианты, а затем применять теорию на практике без ошибок, а значит без порчи деревьев. Обучаться на тренажере к нам уже приезжают коллеги из России.