Посевная в Беларуси в самом разгаре

19 Апреля 2017 21:21

Посевная в Беларуси, несмотря на сюрпризы погоды, в самом разгаре. Массовый сев зерновых продолжается и в самом северном регионе страны. В работу активно включились все хозяйства Витебской области. В лидерах - Дубровенский район. В первую очередь ставку аграрии делают на строгое соблюдение технологий.

Марина Романовская узнавала особенности нынешней посевной кампании и встретилась с людьми, чье главное дело жизни - работа на земле. Техника на полях работает с самого утра. Апрель даже в северном регионе страны - один из самых жарких месяцев в году на календаре у аграриев. И это несмотря на сюрпризы погоды. В области идет массовый сев зерновых. Лидирует Дубровенский район. Здесь уже засеяно около 90% площадей.

Активно включились в работу хозяйства всех районов. Общая площадь пахотных земель северного региона - без малого 800 тысяч гектаров. Примерно половина пашни отведена под зерновые культуры. И более ста тысяч - под яровой и озимый рапс.

Специалисты этого хозяйства уверены: поговорка "что посеешь, то и пожнешь" никогда не потеряет своей актуальности. Хороший урожай зависит от многих факторов. В первую очередь ставку делают на строгое соблюдение технологий.

Вадима Лукьянова коллеги называют не иначе как мастером-универсалом. К примеру, сейчас задействован на подкормке озимых. В этом хозяйстве Лиозненского района мужчина трудится уже четвертый год. Каждый день приезжает из Смоленской области. И это как раз тот случай, когда от дома до работы - рукой подать. Российский город Рудня - всего-то в нескольких километрах.

В местном СПК работает и семья Юркевич. Правда, каждый день пересекать границу им не приходится. Из Подмосковья в небольшую белорусскую деревню Любовь и Виктор вместе с детьми переехали еще в начале 2000-ых. Сразу получили дом, обустроили приусадебный участок. В соседний агрогородок – в СПК "Данукалово-Агро" в разные годы из России жить и работать переехали еще 10 семей.

Здесь же Юркевичи отметили одно из самых радостных событий - рождение внука. Приятных хлопот, рассказывают, хватает. Несколько лет назад осуществили давнюю мечту - завели большое хозяйство. Но, несмотря на плотный график, в их доме всегда много гостей и поводов для праздников даже в трудовые будни.