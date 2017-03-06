Экономика
6 Марта 2017 07:08
Полоцкая гидроэлектростанция заработала в тестовом режиме
Пока запущены две из пяти турбин ГЭС на Западной Двине, а к концу апреля подключатся и остальные. Мощность установки - 22 мегаватта. Этого хватит для энергоснабжения четырех районов. Оборудование поставила чешская компания, а генеральным подрядчиком выступила Россия. Обслуживают станцию 18 специалистов. Полоцкая ГЭС - часть каскада на Западной Двине. В него входят Витебская станция и будущий гидроузел в районе Бешенковичей.
Суммарная мощность каскада гидроэлектростанций на Западной Двине составит 95 мегаватт. Но уже сегодня Витебская область лидирует по производству электрической энергии в Беларуси.
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