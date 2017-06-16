Поезда для минского метро будут полностью собирать в Беларуси

16 Июня 2017 15:05

Это нам сообщил гендиректор Stadler Rail Group Петер Шпулер перед заседанием белорусско-швейцарского делового совета.

Инженеры уже работают над конструкцией подвижного состава. Благодаря проекту для завода откроется весь рынок постсоветского пространства. Также предприятие "Штадлер-Минск" выиграло тендер и на поставку трамваев в Чехию. Еще один крупный проект - для Венгрии. В этот регион планируется поставить 40 двухэтажных поездов в следующем году.

По мнению Петера Шпулера, для стимулирования отношений между Беларусью и Швейцарией необходимо сократить количество административных процедур, связанных с экспортно-импортными операциями. Особенно это касается нетарифных ограничений для тех компаний, которые ввозят сюда сырье, комплектующие для сборки и последующего экспорта готовой продукции.

Петер Шпулер, гендиректор компании Stadler Rail Group: "Как мне кажется, Беларуси вместе с ЕС можно было бы подумать о создании общей зоны свободной торговли. Конечно, мы вместе должны работать над упрощением условий ведения бизнеса".

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы ждем, что будут проекты по локализации дальнейшего производства, которое у нас существует. Это электротехника. Мы ожидаем дальнейшего участия швейцарских компаний в модернизации наших производств в сфере продуктов питания, в аграрном секторе".

В Беларуси со швейцарским капиталом работают 119 предприятий, из них 61 - с капиталом только этой страны. Совместные предприятия охватывают почти все направления экономики.